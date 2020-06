Coronawet komt er niet op 1 juli

De nieuwe coronawet gaat definitief niet per 1 juli in. Er is meer tijd nodig voor een ‘zorgvuldige behandeling’ door het parlement, schreef minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdag aan de Tweede Kamer.

Den Haag

Met het uitstel komt De Jonge tegemoet aan zorgen in de Kamer, die de dagen tot 1 juli voorbij zag vliegen. Een nieuwe ingangsdatum durft het kabinet nog niet te prikken voor de coronawet, die de huidige noodverordeningen ter bestrijding van het coronavirus moet vervangen.

Woensdag bracht de Raad van State zijn – nu nog interne – advies over het wetsvoorstel uit. De Jonge hoopt het aangepaste wetsvoorstel samen met dat advies ‘spoedig’ naar de Kamer te sturen. De kans is nihil dat de coronawet nog ingaat voor het zomerreces, dat op 3 juli begint. Onduidelijk is of de Kamer, die tot september met reces is, voor de behandeling terugkomt.

Na de scherpe kritiek op de inhoud van de coronawet en de snelheid waarme..

