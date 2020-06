Nederland telt 6 miljoen domeinnamen met .nl

Arnhem

Nederland telt 6 miljoen internetadressen die eindigen op .nl. De mijlpaal werd donderdag bereikt.

Dat gebeurde met de registratie van deyogiclub.nl van Cindy Woesthuis uit het Gelderse Neede, meldde de organisatie die de landcode beheert, de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) vrijdag. De grens werd eerder dan gedacht gepasseerd. Tijdens de coronacrisis zijn 250.000 nieuwe .nl-adressen geregistreerd, veel meer dan verwacht. SIDN zegt dat de stijging niet eerder vertoond is.

De landcode .nl bestaat sinds 1986. Het was de eerste landcode buiten de Verenigde Staten. Het eerste Nederlandse adres is cwi.nl van het Centrum voor Wiskunde en Informatica. Die domeinnaam wordt nog steeds gebruikt. In 2003 werd de miljoenste Nederlandse domeinnaam geregistreerd en in 2012 stond de teller op 5 miljoen. .nl is een van de meest gebruikte landcodes ter wereld.

In de afgelopen jaren gaat de groei wat minder hard. Vrijwel iedereen die een .nl-domeinnaam nodig zou kunnen hebben, heeft er al een.