Overgewicht kan leiden tot veranderingen in de hersenen, ontdekte hoogleraar Inwendige geneeskunde Mireille Serlie. En dat kan leiden tot een bijna onstilbaar hongergevoel. 'Deze mensen zijn niet zwak, hier is bijna niet tegen te vechten', zegt Serlie in Janus, het populair-wetenschappelijk tijdschrift van Amsterdam UMC. Haar onderzoek laat zien dat mensen met obesitas eigenlijk 'gevangenen' zijn van hun eigen brein. De hoogleraar stoort zich dan ook aan het volgens haar in de samenleving heersende imago waarmee mensen met overgewicht kampen, alsof het hun eigen schuld is. Daar komt bij dat eetgedrag sterk verankerd is in de samenleving. Bij mensen met obesitas komen de signalen om te eten daardoor nog krachtiger..

