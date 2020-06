Dagelijks de 142 treden van Woerdense Petrustoren beklimmen voor goed doel

Met de actie The Climb daagt hulporganisatie Tear mensen uit om de Vaalserberg, Alpe d’Huez of de Mont Blanc op hun eigen trap te beklimmen. ‘Voor de laatstgenoemde die circa 5000 meter hoog is, betekent dat tien dagen lang circa 67 keer omhoog’, vertelt Suzanna Blackmore namens Tear. ‘Het doel is om zo sponsorgeld op te halen voor hulp aan mensen in crisisgebieden die extra lijden vanwege corona.’

Hoe ontstond het idee?

‘De nood is groot. In Afrika zijn landen als Ethiopië en DR Congo door een sprinkhanenplaag getroffen. Door de lockdown en andere maatregelen verergerde het voedseltekort. In Colombia dat veel Venezolanen opvangt, mogen mensen door de lockdown niet werken en missen inkomsten. Uit allerlei landen waar Tear actief is, klinkt de roep om hulp. Maar onze inkomsten staan onder druk omdat bedrijven door de coronacrisis terughoudend zijn. Daarom zochten we een sponsoractie die bij deze tijd past waarin mensen veel thuis zijn. Door op hun trap een berg te beklimmen, stimuleren we hen ook om fit te blijven.’

Wie doen er mee?

‘Veel gezinnen, maar ook alleenstaanden en stellen. Dominee Jurjen ten Brinke van..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .