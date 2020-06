Videobellen of bezoek, de gedetineerde mag beslissen

Na een bezoekersverbod van drie maanden, zou je verwachten dat bij het bezoekersuurtje in de Alphense gevangenis alle tafeltjes bezet zijn.

Een gedetineerde heeft contact met de buitenwereld via skype. (beeld Freek van den Bergh)

Maar dat blijkt deze ochtend niet het geval.

Alphen aan den Rijn

De gevangenen hebben de keuze gekregen: een uur per week aan een tafel met plexiglas één bezoeker ontvangen of een uur videobellen. De skypeverbinding heeft bij veel veroordeelden de voorkeur.

‘Dat videobellen is echt een groot succes’, zegt een gedetineerde. ‘Voor veel vaders met kinderen biedt dat uitkomst. Zo kunnen ze het hele gezin tegelijkertijd spreken. Sommige ‘bewoners’ hebben familie in het buitenland, dan is videobellen heel handig. En je kunt ook nog eens buiten de gevangenis kijken.’

pilot

De laatste maanden gold er voor alle gevangenissen in Nederland een bezoekersverbod, om zo corona buiten de deur te houden. Drie ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .