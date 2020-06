Coronahulp in Afrika met MAF-vliegtuig

Teuge

Een door een Zeeuws bedrijf - de firma Profielnorm uit Tholen - gesponsord vliegtuig van de MAF wordt in Afrika ingezet in de strijd tegen corona. Kleine vliegtuigen van MAF kunnen ondanks de coronabeperkingen blijven vliegen. In Madagaskar is daarom de vierpersoons C-182 ingezet toen er van de WHO het verzoek kwam om corona-testkits en beschermende kleding naar uithoeken van het land te brengen. <

