Voor brandbare gevels lijkt drie jaar na de Grenfell-brand al weinig oog meer

Bij woonzorgcomplex de Meiberg is de gevelbekleding gedeeltelijk weggehaald na de brand in Londen van de Grenfelltoren. (beeld Marcel van den Bergh)

In mei 2018 breekt paniek uit in seniorencomplex de Meiberg in Nijmegen. De brand in de Grenfell-toren, een jaar eerder, ligt dan nog vers in het geheugen. Daarbij komen zeker tachtig mensen om het leven in een brand die zich snel verspreidt via brandbare gevelbekleding aan de buitenkant van de flat. Bij de Meiberg zijn vergelijkbare materialen gebruikt, zegt een brandveiligheidsexpert in het tv-programma Zembla. Daarmee is de veiligheid van de bewoners van de 162 appartementen mogelijk in gevaar.

De eigenaar van de Meiberg, woningcorporatie Woongenoot, reageert onmiddellijk. Brandwachten worden ingezet om het gebouw te beveiligen. Snel daarna worden de onderste meters gevelbeplating van het gebouw gestript tot op het beton.

Kort na de Mei..

