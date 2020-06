Politieke analyse: In de Tweede Kamer heerst een ongezonde politieke afrekencultuur

Ooit was het aftreden van een minister of een staatssecretaris een ‘zweepslag voor de ambtelijke dienst’. De tijden zijn veranderd. Nu kan het gebeuren dat de Kamer het vertrouwen in een bewindspersoon opzegt, deze zijn biezen pakt, maar het probleem waar het allemaal om draaide, onverminderd blijft bestaan. Denk aan de diepe crisis waarin de Belastingdienst verzeild is geraakt, in zijn doorgeslagen jacht op mogelijke fraudeurs.

2020-06-17 16:51:26 DEN HAAG - Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financien en Pieter Omtzigt (CDA) tijdens het debat over algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) in de Tweede Kamer, om gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire tegemoet te komen. ANP SEM VAN DER WAL (beeld om Gedupeerden van de Kinderopvangtoeslagaffaire Tegemoet te Komen. anp / sem van der wal)

Met het verdwijnen van die zweepslag, een klassieker uit de staatsrechtelijke school, stipt de Raad van State een probleem aan in de omgang tussen kabinet en parlement. In een uitvoerig ongevraagd advies over de ministeriële verantwoordelijkheid spreekt dit belangrijke adviesorgaan de hoofdrolspelers aan zich op dit vraagstuk te bezinnen.

wantrouwen

Dat is geen overbodige luxe, want de ministeriële verantwoordelijkheid raakt de kern van de verhouding tussen kabinet en Kamer. De minister informeert het parlement en legt daar verantwoording af. Zo krijgt de overheid voor de burger een gezicht en dat is cruciaal voor het vertrouwen.

Over die verhouding tussen kabinet en parlement is ‘verwarring en onenigheid’ ontstaan. Dat is een bron van onvr..

