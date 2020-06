Nieuwe politiebaas Van Essen: ‘Als er een medicijn is tegen discriminatie, hoor ik het graag’

‘Je kunt wel zeggen dat iedereen gelijke kansen heeft, maar de achterstand die sommigen bij de start al hebben, wordt daarmee niet goedgemaakt’, zegt Henk van Essen. Sinds mei is hij de hoogste baas van de politie. Tijdens een zeldzaam interview praat hij over discriminatie en integriteit. ‘Een politieman hoort onkreukbaar te zijn.’

Amsterdam

De nieuwe korpschef van de politie, Henk van Essen (59), werpt een verontschuldigende blik op zijn woordvoerder. Hij heeft soms de neiging woorden te kiezen die te negatief klinken. ‘Ik mag niet steeds zeggen dat iets me zorgen baart, maar: dít baart me zorgen.’ Al veertig jaar is hij politieagent, en sinds 1 mei de hoogste baas. Nooit heeft hij spijt gehad van zijn keuze zich als negentienjarige te melden bij de Politieacademie. Maar recente ontwikkelingen doen hem ‘pijn’.

Vorige week werd bekend dat elf Limburgse agenten waarschijnlijk worden bestraft wegens intimidatie, pesterijen op de werkvloer en misbruik van bevoegdheden. Vijf van hen worden ontslagen – een ongekend groot aantal. ‘Ik schrik ervan. Dit is niet de politie wa..

