Sneller akkoord voor kleine bouwprojecten

Het stikstofdebat in de Tweede Kamer dreigde even te struikelen over een sluipmoordenaar. Thierry Baudet van Forum voor Democratie begon zijn betoog met minister van Landbouw Carola Schouten ‘de sluipmoordenaar van de agrarische sector’ te noemen.

Den Haag

Dat leidde tot tumult; de meeste fracties spraken hun afschuw over de gebruikte term uit. Uiteindelijk besloot Baudet het daderschap van minister Schouten buiten beschouwing te laten en herformuleerde hij dat er een sluipmoord op de landbouw werd bedreven. Baudet ziet wel vaker sluipmoordenaars in vrouwen: in 2018 betitelde hij minister Ollongren van Binnenlandse Zaken als de ‘sluipmoordenaar van de democratie’. Toen greep Kamervoorzitter Arib niet in.

Het debat ging over het rapport van de commissie-Remkes, die de uitstoot van stikstof met de helft wil verminderen voor 2050. Het kabinet wil een vermindering met 26 procent. De Kamer lijkt het kabinet daarin te steunen.

