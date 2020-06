Keuze voor verduurzaming ligt nu onder handbereik

Duurzaam denken vindt in Nederland breed ingang, duurzaam doen nog niet altijd, zeker niet in tijden van corona. Investeringen in zonnepanelen worden uitgesteld, maar op het dak van het Hermitage in Amsterdam liggen ze al. (beeld anp / Robin Utrecht)

Dat vraagt wel een overheid die consequent kiest voor een groen herstel van de economie.

Amersfoort

De coronacrisis is volgens zes op de tien Nederlanders een geschikt moment om eens goed na te denken over hoe ons land er in de toekomst uit moet zien. Dat blijkt uit een peiling die I&O Research begin april naar buiten bracht. De helft is echter bang dat alles bij het oude blijft en de groei van de economie op één blijft staan, hoewel de zorgen over de uitstoot van broeikasgassen toenemen. Een teken aan de wand, vindt Jan Juffermans, die zich al decennialang inzet voor een duurzamere wereld. ‘Ik heb het idee dat er nu echt beweging in zit, hoewel die beweging al voor de coronacrisis was ingezet. Deze crisis drukt ons..

