Kabinet is toch bereid ISIS-vrouwen uit Syrië te halen

De regering verzet zich niet langer tegen het overbrengen van een vrouwelijke ISIS-verdachte uit een Syrisch kamp naar Nederland. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is bereid tot ‘actieve repatriëring’ zodra de veiligheidssituatie in Syrië dat toelaat.

Den Haag

Dat stelt de rechtbank Rotterdam in een donderdag gepubliceerde uitspraak. Het is een opvallende koerswijziging in een politiek gevoelig dossier. Tot nu toe vond Grapperhaus dat ISIS-verdachten niet moeten worden teruggehaald uit Syrische kampen. Terug in Nederland zouden de vrouwen een langdurige bedreiging vormen ‘voor de nationale veiligheid’.

De uitspraak gaat officieel alleen over de 26-jarige terrorismeverdachte Ilham B. uit Gouda. Zij werd drie jaar geleden gearresteerd op het slagveld bij Raqqa, de toenmalige hoofdstad van het kalifaat, en zit sindsdien met haar kinderen vast in een Koerdisch kamp in Syrië. De reikwijdte van de uitspraak is echter groter: in totaal proberen 23 vrouwelijke IS-gangers in Syrische kampen lang..

