Predikant Jesse Jackson in brief tegen Rutte: stop met met Zwarte Piet. ‘De wereld kijkt toe’

De beroemde Amerikaanse burgerrechtenactivist en predikant Jesse Jackson (78) roept in een brief aan premier Mark Rutte op te stoppen met Zwarte Piet en citeert hierin zijn mentor Martin Luther King.

Den Haag

In de uitgebreide brief die woensdag verscheen, reageert Jackson op Ruttes opmerking eerder deze maand dat hij anders is gaan denken over Zwarte Piet. ‘Zwarte Piet is niet racistisch, maar ik begrijp de pijn’, zei de premier in een persconferentie. Deze twee boodschappen in één zin zijn niet gepast in deze tijd waarin na de moord op George Floyd over de hele wereld wordt gedemonstreerd tegen racisme, schrijft Jackson in de brief die gepubliceerd werd op De Kanttekening.

Zwarte Piet is een beledigend overblijfsel uit koloniale tijden, schrijft Jackson. De traditie kan niet los worden gezien van apartheids-geschiedenis van de Nederlands Hervormde Kerk in Zuid-Afrika en de racistische traditie van blackface in de Ver..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .