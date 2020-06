Acht centra voor jeugd complexe problemen

Jongeren met meerdere complexe en zeldzame problemen kunnen straks terecht bij acht speciale expertisecentra. Het gaat vooral om jongeren met meerdere psychische problemen of die in aanraking zijn gekomen met justitie. Deze jongeren worden nu nog vaak van het kastje naar de muur gestuurd, omdat er weinig instanties zijn met genoeg kennis in huis om ze goed te kunnen helpen. <

Hardi N. toont berouw over aanslagplannen

Arnhemmer Hardi N. (36), die terechtstaat voor het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland en het leiden van een terroristische organisatie, heeft woensdagmiddag in de rechtbank in Rotterdam berouw getoond. 'Er gaat geen dag voorbij dat ik geen spijt heb', zei de verdachte. 'Alles waar ik van word verdac..

