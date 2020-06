Urker vissers redden 26 migranten

De bemanning van de Urker viskotter UK48 heeft woensdag een groep Irakezen, 23 volwassenen en drie kinderen, gered op een drukbevaren stuk van het Kanaal, tussen Dover en Calais. De migranten dreven in een kleine rubberboot midden op een drukke vaarroute. Een levensgevaarlijke situatie, omdat grote containerschepen daar af en aan varen. 'Ze hadden geen benzine meer en wisten niet meer waar ze waren’, vertelde kapitein Garrut Klarine in het NPO Radio 1-programma Langs de Lijn en Omstreken. ‘Al was het maar windkracht 3 of 4 geweest, ze hadden het nooit overleefd’, zei Riekelt Bakker, directeur van de kotter, in het radioprogramma.

Urk

De bemanning van de Urker viskotter UK48 heeft woensdag een groep Irakezen, 23 volwassenen en drie kinderen, gered op een drukbevaren stuk van het Kanaal, tussen Dover en Calais. De migranten dreven in een kleine rubberboot midden op een drukke vaarroute. Een levensgevaarlijke situatie, omdat grote containerschepen daar af en aan varen. 'Ze hadden geen benzine meer en wisten niet meer waar ze waren’, vertelde kapitein Garrut Klarine in het NPO Radio 1-programma Langs de Lijn en Omstreken. ‘Al was het maar windkracht 3 of 4 geweest, ze hadden het nooit overleefd’, zei Riekelt Bakker, directeur van de kotter, in het radioprogramma.

Hij is trots op het handelen van de bemanning. Op het moment van hun redding was het goed weer, de zee was volgens de kapitein ‘..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .