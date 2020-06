Touringcarchauffeurs willen ruimte

Op het Malieveld in Den Haag hebben woensdag honderden touringcarchauffeurs geprotesteerd tegen het coronabeleid van het kabinet. De demonstratie duurde ongeveer een uur en verliep rustig. Aan drie Kamerleden is een petitie overhandigd, waarin de chauffeurs vragen om een gelijke behandeling en financiële steun. Rond de veertig bussen kwamen onder politiebegeleiding om ongeveer 14.00 uur bij het grasveld aan en parkeerden in de buurt. De rest van de touringcars stond geparkeerd bij het stadion van ADO Den Haag. Op het Malieveld was onder andere een podium neergezet. Daar overhandigden de vervoerders een petitie aan Kamerleden van de VVD, D66 en PVV. Daarna vertrokken ze weer.