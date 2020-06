Ook jaarmarkten willen weer open

Maarssen

Jaarmarkten en braderieën gelden onder het huidige coronabeleid als evenementen en zijn daarom nog steeds verboden. Vier organisatiebureaus van de zogeheten marktevents vinden dat niet eerlijk, aangezien gewone weekmarkten wel zijn toegestaan. Daarom gaan de standhouders volgende week dinsdag demonstreren in Nijmegen, in de hoop dat zij hun hoogseizoen in juli en augustus kunnen redden. Volgens standhouder John Gruters uit Maarssen zijn de jaarmarkten en braderieën in het beleid vergeten. Het probleem is dat jaarmarkten en braderieën een aparte evenementenvergunning nodig hebben. <