Armoede neemt mogelijk met ruim kwart toe

Wanneer het kabinet het huidige beleid doorzet, neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart toe.

Den Haag

Dat schrijven onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau in het gezamenlijke rapport Kansrijk Armoedebeleid, dat vandaag wordt gepresenteerd. Met name de verlaging van de bijstand, waarvoor dit kabinet tot 2035 kiest, zorgt voor een toename van de armoede. Wanneer dit besluit wordt teruggedraaid, neemt de kans op armoede voor personen in de bijstand met bijna de helft af.

Het SCP maakt voor het definiëren van armoede gebruik van het zogeheten niet-veel-maar-toereikend budget. Iedereen met een inkomen dat lager is dan dit budget, heeft volgens deze definitie met een vorm van armoede te maken die de kwaliteit van het dagelijks leven ondermijnt. Voor alleenstaanden gaat dit om een bedrag van 1135 euro per maand, voor een stel zonder ki..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .