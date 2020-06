Beeld van Gandhi beklad

Het standbeeld van Mahatma Gandhi op de Churchilllaan in Amsterdam is met rode verf beklad. Op de sokkel staat 'racist' en '1312' gekalkt. De cijfers staan voor de letters ACAB, 'all cops are bastards'. De politie gaat de bekladding onderzoeken en vraagt iedereen die iets heeft zien gebeuren om zich te melden. Medewerkers van de gemeentelijke dienst Stadswerken hebben het beeld schoongemaakt.