Huis Etty Hillesum niet gesloopt

Het stadsbestuur van Amsterdam heeft het vroegere woonhuis van schrijfster Etty Hillesum, Gabriël Metsustraat 6, aangewezen als gemeentelijk monument. Daarmee rust er bescherming op het pand en kan het niet worden gesloopt. In het huis, een voormalige koetshouderij met paardenstal, schreef de Joodse twintiger Hillesum in 1941 en 1942 haar indringende dagboek. Het werd, 38 jaar nadat ze was vermoord in Auschwitz, gepubliceerd onder de titel Het verstoorde leven. De eigenaar wilde de panden Gabriël Metsustraat 2, 4 en 6 afbreken en er appartementen neerzetten. Erfgoedverenigingen, maatschappelijke organisaties en buurtbewoners maakten bezwaar tegen deze plannen, onder andere met een aantal petities. Op 21 april startte stadsdeel Zuid de procedure om het pand tot gemeentelijk monument aan te wijzen.