Weer praktijkles na pittige stage

Op het Hoornbeeck College in Rotterdam zwachtelt Caren Boudewijn (r.) het been van haar medestudent Laure Klijnsmit. (beeld Cees van der Wal)

Rotterdam

'Wat ziet u er mooi uit, mevrouw! Speciaal voor de eerste schooldag?' Verpleegkundedocent Wilma van Willigen lacht. Hoewel het over een paar weken vakantie is, zijn de zes studenten in haar lokaal maar wat blij met hun 'eerste schooldag'. Na de uitleg over zwachtelen gaan ze aan de slag – met mondkapje.

'Het was verschrikkelijk', verzucht Caren Boudewijn terwijl ze een drukverband om het been van haar medestudent wikkelt. Ze doelt op de tijd dat de school dicht was. 'Ik denk dat we elkaar het meest gemist hebben. Je kon de ervaringen van je stage nu niet delen.' In de eerste stageweken stonden de studenten elke maandag – hun lesdag op school – nog met z’n allen om het bed, vertelt ‘patiënt’ Laure Klijnsmit...

