In Beverwijk weten ze allang dat het er niet gezond is. ‘Het komt door Tata’

Longkanker komt in Beverwijk bij mannen en vrouwen 25 procent meer voor dan gemiddeld in Nederland, blijkt uit onderzoek van GGD Kennemerland. Op de markt in Beverwijk reageren mensen woensdag gelaten op het nieuws: ‘Ik ben niet helemaal verbaasd, je weet dat er industrie is hier.’

Beverwijk

De geur van paardenworst en van zoete popcorn mengt zich op de warenmarkt in Beverwijk. Het is er gezellig druk. Waarschuwingslinten en rood-witte pylonen zorgen voor voldoende corona-afstand onderling. De zon schijnt uitbundig, geen vuiltje aan de lucht hier zou je denken. Maar juist dat laatste is wel het onderwerp van gesprek hier. Al jaren. Beverwijk, onderdeel van de IJmondregio waar zo’n 160.000 mensen wonen, ligt immers letterlijk onder rook van Tata Steel. ‘We hebben er last van. De uitgestoten grafietbrokjes lagen laatst op onze vensterbank in de kamer. Die waren door het ventilatierooster naar binnen gedrongen’, vertelt Wil Korevaar (66) die al zo’n 35 jaar in Beverwijk woont, dicht tegen Wijk aan Zee aan. ‘We gaan dat nog melden.’

