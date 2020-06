Minder drugsgebruik in lockdown, vooral in A’dam

Het Nederlandse drugsgebruik is tijdens de lockdown gelijkgebleven of zelfs gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Vooral in Amsterdam daalde het gebruik van cocaïne en xtc spectaculair. In Utrecht en de regio Eindhoven bleef het drugsgebruik grotendeels gelijk.

Amsterdam

Dit blijkt uit een meting van wateronderzoeksinstituut KWR. Het instituut voert een jaarlijkse rioolwatermeting uit in de steden Amsterdam, Utrecht en Eindhoven, plus omliggende kleine gemeenten van Eindhoven. Samen geven de metingen een indicatie over het drugsgebruik van 1,5 miljoen mensen in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd in de week van 18 tot en met 24 maart 2020, vlak na de door premier Rutte afgekondigde lockdown. De meting vindt elk jaar in dezelfde periode plaats. Toevallig was dat dit jaar de eerste week van de lockdown.

Het kabinetsbesluit om op 15 maart alle restaurants, cafés, sportclubs, sauna’s en seksclubs om zes uur ’s avonds te sluiten, ‘resulteerde in een samenleving die voornamelijk thuis was’, zegt KWR-onderzoeker Thomas..

