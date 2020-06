Veel meer longkanker in Beverwijk

In de gemeente Beverwijk komt longkanker 27 procent vaker voor dan gemiddeld in Nederland. Tot die conclusie komt de GGD Kennemerland na onderzoek over de periode 2004-2018.

Over de oorzaak doet de GGD geen harde uitspraken. In het rapport wordt luchtvervuiling door onder meer fijnstof als een van de mogelijke factoren genoemd. Beverwijk ligt letterlijk onder de rook van Tata Steel.

De GGD wijst erop dat de luchtvervuiling in de regio IJmond in de onderzochte periode hoger was dan gemiddeld en dat dit vooral komt door de grootschalige staalindustrie. Het is dan ook 'aannemelijk dat de luchtverontreiniging in het verleden een rol heeft gespeeld bij een deel van de verhoogde incidentie van longkanker in Beverwijk'. Ook in andere regio's in Nederland met zware industrie komt longkanker vaker voor.

Ook rookgedrag kan een rol spelen. De GGD wijst erop dat mensen met een lage sociaal-economische status vaker roken en dat in Beverwijk relatief veel mensen uit deze categorie wonen. Onduidelijk is hoe groot die invloed precies is. Tussen 2004 en 2018 kregen in totaal 523 inwoners van Beverwijk longkanker.

De cijfers baren de gemeente Beverwijk zorgen, zegt wethouder Haydar Erol. 'Met de andere IJmondgemeenten en de provincie Noord-Holland ontwikkelen wij op dit moment een visie Gezondheid en Luchtkwaliteit. De resultaten uit het GGD-rapport zullen wij hierbij zeker betrekken', laat hij weten. Lopend onderzoek van het RIVM moet meer inzicht geven over de uitstoot van Tata Steel en de luchtkwaliteit.

Gedeputeerde Jeroen Olthof noemt het terecht dat bewoners van de IJmond zich zorgen maken over hun gezondheid. De provinciebestuurder wijst er wel op dat in het rapport 'veel mogelijke oorzaken worden genoemd'. Samen met gemeenten wil hij bespreken welke maatregelen nodig zijn. Tata Steel zegt het rapport van de GGD 'grondig te gaan bestuderen'. De GGD raadt het bestuur in de regio nader onderzoek aan in samenwerking met het RIVM en andere relevante partners. <