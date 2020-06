Artsen: jongere gaat voor bij tekort op ic's

Den Haag

Tot die conclusie komen artsenfederatie KNMG en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in een draaiboek dat dinsdag is gepubliceerd. De discussie over selectie op niet-medische gronden ligt zeer gevoelig. Vooral het leeftijdscriterium stuit op veel weerstand. Minister Martin van Rijn (Medische Zorg) nam er dinsdag bij de verschijning van het draaiboek meteen afstand van. ‘Ik ben van mening dat hiermee een onderscheid uitsluitend op basis van leeftijd wordt gemaakt en dat kan ik niet ondersteunen’, aldus de minister.

De beroepsgroep van medisch specialisten heeft het draaiboek gepubliceerd, zodat er een maatschappelijke discussie over gevoerd kan worden. Het maken van zulke 'onmogelijke keuzes’ op de intensive care (ic) is zo moeilijk, dat daarvoor een breed..

