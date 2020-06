Donorregister passeert 7 miljoen, vooral meer 'nee'

Aan de vooravond van de invoering van een nieuwe Donorwet heeft ongeveer de helft van de volwassenen een keuze vastgelegd over orgaandonatie. Vooral het aantal nee-registraties is de afgelopen maanden flink toegenomen.

Den Haag

Zo’n 2,5 miljoen volwassen Nederlanders hebben aangegeven geen donor te willen zijn, blijkt uit de laatste stand in het donorregister. Een jaar geleden waren dat er nog 400.000 minder. Het aantal ja-registraties groeide in die periode ook (+ 120.000), waardoor het totale aantal registraties nu op 7,1 miljoen ligt. ‘Het gaat de goede kant op’, zegt woordvoerder Tom Elbersen van het ministerie van Volksgezondheid in reactie op de stijging. Hij wijst erop dat de coronocrisis ook invloed heeft op het aantal registraties. Een overheidscampagne om nog zo veel mogelijk registraties te krijgen vóór 1 juli werd als gevolg van de crisis stilgelegd.

Over twee weken treedt de nieuwe Donorwet in werking. Wie zich op dat moment nog niet heeft ingeschreven in het..

