Trump haalt troepen uit Duitsland

Omdat Merkel niet wil investeren in Defensie. Hoe zit dat met Nederland?

Den Haag

Amerikaanse militairen zijn er al in Duitsland sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het zuiden ‘leefde’ tientallen jaren van de Amerikaanse aanwezigheid. Bijvoorbeeld het stadje Baumholder in Rijnland-Palts. Het stadje heeft nauwelijks 4000 inwoners. Het Amerikaanse garnizoen tijdens de Koude Oorlog telde 4500 militairen en hun families, bij elkaar 14.000 mensen. De Amerikanen hadden in Baumholder hun eigen scholen, kerken, winkels en restaurants. Ze woonden in grote barakken – jarenzestigstijl.

Ging het tijdens de Koude Oorlog om in totaal 80.000 militairen met de Stars and Stripes op hun mouw, anno 2020 heeft de Amerikaanse krijgsmacht volgens eigen opgave nog 34.500 soldaten in Dui..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .