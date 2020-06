Andere programma's op tv in coronazomer

Hilversum

Door de coronacrisis is de NPO-programmering op tv deze zomer anders dan gepland. Aan gecancelde evenementen als Pinkpop, het Prinsengrachtconcert en SAIL wordt wel aandacht besteed op tv. Ook staat de NPO stil bij de val van Srebrenica, 25 jaar geleden. De NPO komt verder met coronagerelateerde programma's, zoals een nieuwe serie van Een Huis Vol in quarantaine (KRO-NCRV). Hierin worden vijf grote gezinnen gevolgd in de tijd dat ze zoveel mogelijk thuis moeten blijven. In het NPO 3-programma Makkelijk Scoren: Studio Afgelast (VPRO) wordt de sportwereld in coronatijd op satirische wijze besproken. <