Tot 12 jaar geëist om aanslag Telegraaf

Amsterdam

De 26-jarige Bilal el H., volgens justitie de onbetwiste leider van een bende die op 26 juni 2018 een aanslag pleegde op het gebouw van De Telegraaf en vluchtauto's regelde voor criminelen, gaat als het aan het OM ligt 12 jaar de cel in. In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp eiste de aanklager tegen tien medeverdachten dinsdag gevangenisstraffen uiteenlopend van 254 dagen tot 9 jaar. Volgens justitie zijn er sterke aanwijzingen dat de aanslag te maken had met publicaties in de krant over georganiseerde misdaad. Ook bedreigingen wijzen in die richting. 'Maar onomstotelijk vaststellen kunnen we het niet.' <