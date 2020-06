Coronacrisis treft kwetsbare wijken. Burgemeesters vragen extra geld voor actieplan

Burgemeesters in grote steden maken zich zorgen over gevolgen van de coronacrisis voor bewoners van achterstandswijken. Ze willen dat het kabinet er alles aan doet om te voorkomen dat er in deze wijken ‘een verloren generatie opgroeit’.

Den Haag

Onderwijsachterstanden, huiselijk geweld, werkloosheid, armoede en criminaliteit. Bewoners van achterstandswijken hadden er al meer mee te maken dan de gemiddelde Nederlander, maar door de coronacrisis steekt dit gevreesde vijftal hier nog veel vaker de kop op, waarschuwen vijftien burgemeesters in een manifest dat dinsdagochtend werd overhandigd aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken), waarbij ook minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) aanwezig waren.

In het manifest, dat onder meer is ondertekend door de burgemeesters van de vier grootste steden van ons land, wordt een somber beeld geschetst. Toegenomen spanning in gezinnen omdat mensen op elkaars lip zitten, stress als gevolg van onzekerheid over de toekomst, d..

