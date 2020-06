Tot Heil des Volks stopt met Different

Amsterdam

Different stopt met haar therapie voor homoseksuele christenen. De organisatie, die uitgaat van de christelijke hulpverleningsorganisatie Tot Heil des Volks, kan de gewenste kwaliteit van haar werkzaamheden niet meer garanderen. De stichting begon in de jaren zeventig als Evangelische Hulp Aan Homofielen (EHAH). Toen zette men sterk in op het veranderen of onderdrukken van de homoseksuele geaardheid.

In 2004 veranderde de naam in Different. Het doel was nu 'psychopastorale' hulp te bieden en geen conversietherapie. <

