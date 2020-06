Europese beurzen beperken verliezen

De Europese aandelenbeurzen zijn gisteren met kleine verliezen gesloten na een opleving in de slotfase van de handelsdag. De hele dag stonden er rode cijfers op de koersenborden, omdat de vrees voor een nieuwe golf van coronabesmettingen het sentiment drukte. Daarbij werd door beleggers angstvallig gekeken naar de opleving van het virus in verschillende Amerikaanse staten en in de Chinese hoofdstad Peking.