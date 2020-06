'Laat het er niet bij zitten als anderhalve meter niet lukt'

De bereidheid om anderhalve meter afstand te houden, is weliswaar nog groot, maar is aan het afnemen. (beeld anp / Sem van der Wal)

Het sturen van gedrag door de overheid blijft essentieel. ‘Het is belangrijk goed uit te leggen waarom iets nodig is.’

Bilthoven

De angst voor het coronavirus ebt weg, constateert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het onlangs verschenen gedragsonderzoek dat samen met de gezondheidsdiensten onder 64.000 deelnemers is verricht. Het onderzoek wordt om de drie weken uitgevoerd. Er is nu minder angst en somberheid dan in de beginfase van de corona-pandemie. Het naleven van hygiënemaatregelen blijft stabiel, maar de anderhalvemeterregel wordt steeds lastiger aan te houden. Veel mensen met verkoudheidsklachten geven aan niet van plan te zijn binnen te blijven of zich te laten testen. Echter, als mensen of huisgenoten positief getest zijn, is er grote be..

