Foto's coronadoden in kathedraal Lima

De aartsbisschop van Lima (Peru), Carlos Castillo, heeft in zijn kathedraal vijfduizend foto's opgehangen van mensen die aan het coronavirus zijn overleden. Tijdens een online-eucharistieviering bekritiseerde hij het Peruviaanse gezondheidssysteem dat 'is gebaseerd op egoïsme en business, en niet op barmhartigheid en solidariteit met het volk'. Dat meldt The Guardian. Hij waarschuwde verder voor een economische crisis. 'Het zou verschrikkelijk zijn als we over een tijdje nog duizenden andere foto's van overledenen hebben, maar dan overleden aan honger.' <

