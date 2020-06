Reddingsschip Duitse kerken in juli de zee op

Burriana

Half juli vaart het door Duitse kerken gefinancierde reddingsschip Sea-Watch 4 de zee op om vluchtelingen te helpen. Dat zei de woordvoerder van United 4 Rescue, een samenwerkingsverband van Duitse kerken en organisaties, tegen de Duitse christelijke persdienst Idea. Afgelopen januari werd het voormalige onderzoeksschip gekocht. Dit was een half jaar nadat in juni 2019 op de tweejaarlijkse Duitse Kerkendag de campagne #WirSchickenEinSchiff (wij sturen een schip) van start ging. Voordat de Sea-Watch 4 uitvaart, gaan de bemanningsleden twee weken in quarantaine op het schip. Het schip ligt nu in de haven van de Spaanse stad Burriana. Door de coronacrisis duurde de verbouwing van het schip langer. Inmiddels is het dek verlengd, een klein hospitaal ingericht en een douche- en slaapr..

