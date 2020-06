Meer opnamen geen reden voor paniek

Dat het aantal coronapatiënten op de intensive care voor de derde dag op rij is gestegen, is nog geen reden tot paniek of extra maatregelen, zegt 'corona-minister' Hugo de Jonge. Het gaat om een van de vele cijfers waar het kabinet zich op baseert, en komt nog niet in de buurt van de 'signaalwaarde': bij drie dagen achter elkaar gemiddeld tien ic-opnames gaan de alarmbellen af. Zolang die cijfers onder de 'signaalwaarden' blijven, is het kabinet niet van plan ineens maatregelen te nemen.