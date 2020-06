Minder steun voor anderhalve meter afstand. RIVM: angst voor het virus is afgenomen

Arnhem

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad (het landelijk beraad van de 25 veiligheidsregio’s), laat weten dat er dit weekend op meerdere plaatsen boetes zijn uitgedeeld en dat er enkele gelegenheden zijn gesloten. ‘Binnen in de horecagelegenheden vinden mensen het steeds moeilijker om onderling anderhalve meter afstand te bewaren en de verplichting om te zitten en niet te staan of rond te lopen, na te komen.’

Vooral in uitgaansgebieden in grote steden was het druk, stelt Bruls. ‘Met de vakantieperiode in aantocht willen we graag iedereen de gelegenheid geven om op een terrasje te zitten of een hapje te gaan eten. Maar dat moet wel op een veilige manier gebeuren en daar zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor. Zolang we nog niet van het cor..

