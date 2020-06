Miljoen bomen erbij voor klimaat: ‘We hebben de kracht van bomen nodig’

Stichting Nationale Boomfeestdag, Stichting MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda willen komende winter een miljoen zaailingen van bomen en struiken weggeven. Doel van de actie is CO2 uit de lucht halen en mensen laten zien hoe productief de natuur is.

Hoofddorp

Als uit een eikel, besje of ander zaadje van een boom of struik een nieuwe plant groeit, noem je dat een zaailing. Stichting MEERGroen verplaatst met de hulp van van vrijwilligers al vijftien jaar zaailingen zodat ze kunnen uitgroeien tot bomen. ‘We verzamelen de soorten waar markt voor is’, vertelt directeur Franke van der Laan. ‘Het gaat om zo’n honderd veelal inheemse planten- en bomensoorten die gebruikt kunnen worden in heggen of die bloemen of bessen hebben, zoals esdoorn, wilg, hulst, meidoorn, sleedoorn, Europese vogelkers en kardinaalsmuts.’

De zaailingen werden tot nu toe geoogst op de in totaal 150 hectare natuur die de stichting met achthonderd vrijwilligers beheert. ‘We krijgen natuur meestal in beheer door een probleem te signaleren’, vertelt Van der Laan telefonis..

