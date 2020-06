Artsen willen aanpassing maatregelen: kind met snottebel kan gewoon naar opvang

Amsterdam

Nu moeten kinderen ook bij milde gezondheidsklachten thuisblijven, met wanhopige ouders tot gevolg. Sinds de kinderopvang weer helemaal open is, staat de telefoon bij de jeugdartsen en de GGD’s roodgloeiend, zegt Astrid Nielen, voorzitter van de AJN, met vragen van ouders en kinderdagverblijven die zich verwonderen of boos maken over die richtlijn. ‘Dan is er thuis met een kindje niets aan de hand, maar na een fietstocht richting het kinderdagverblijf heeft dat kind een snottebel. Na een half uur worden dan de ouders gebeld met de vraag of ze hun kind toch maar kunnen ophalen. Ik heb boze ouders aan de lijn die dit afgelopen week drie keer is gebeurd.’

Volgens de artsen leidt dit soort praktijken tot onnodige (economische) schade, omdat de ouders niet volledig kunnen werken, en ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .