Park Soestdijk twee dagen per week open

Paleis Soestdijk opent deze zomer tijdelijk de deuren van het park voor het publiek. In juli en augustus gaat het park op woensdagen en vrijdagen open, laat directeur Frans van der Avert weten. In het park zijn

onder meer de monumentale

Watertoren uit 1680 en het speelhuisje van de voormalige prinsesjes te bezichtigen. Paleis Soestdijk wordt de komende jaren gerestaureerd en krijgt daarna een nieuwe bestemming, als podium voor de innovatieve maak- en kennisindustrie. De gemeenteraad van Baarn neemt half juli een beslissing over het

bestemmingsplan.