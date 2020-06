Meer leven in grachten Amsterdam

Het onderwaterleven in de Amsterdamse grachten is de afgelopen maanden verbeterd, doordat er tijdens de coronacrisis minder door de grachten werd gevaren.

Amsterdam

Dat meldt de Nederlandse Onderwatersport Bond op basis van de bevindingen van twaalf duikers die op drie locaties de onderwaternatuur in de Amsterdamse grachten in beeld hebben gebracht. Tijdens de coronaperiode werd er veel minder gevaren in de grachten. Doordat er minder slib opwervelde, werd het water helder. Waterplanten konden beter groeien, en die bieden een plek aan vissen, krabben en onderwaterinsecten.

Bij de Amstelsluizen, recht voor theater Carré, werden veel rivierkreeftjes gezien. In de voormalige haven van het Marineterrein, dicht bij het IJ en met brak water, werden een grote rivierkreeft en een school jonge baarzen gezien. Bij de locatie in de Ringvaart kwam het meeste leven voor met veel onderwaterplanten, zwartbekgrondels, jonge baarsjes en rivierkreeftjes. 'Om de onderwaternatuur in de stad echt vooruit te helpen, is het van belang dat er voldoende rustige, ondiepe plekken met structuur komen, in bijvoorbeeld doodlopende grachten. We zullen dan gaan zien dat de natuur zich verder herstelt', aldus Jeroen van Herk, een van de initiatiefnemers. <