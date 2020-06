Polen opent grenzen, buursteden zijn blij

Warschau

Na krap drie maanden coronacrisis heeft Polen als eerste de grenzen met de buurlanden van de EU in de nacht van vrijdag op zaterdag weer opengezet. Dat werd op verschillende plaatsen in de nachtelijke uren op gepaste wijze gevierd. De burgemeesters van de buurgemeenten Görlitz en Zgorzelec knipten om middernacht met een betonschaar de ketting van het hek door. Dat stond sinds maart op de oude brug over de Neisse. Hetzelfde tafereel was te zien in Frankfurt an der Oder en Slubice, waar burgemeester René Wilke en Poolse collega Mariusz Olejniczak elkaar op de brug over de rivier omhelsden. <