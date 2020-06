Demonstraties tegen racisme verstoord

Bij verschillende antiracismedemonstraties in Nederland en daarbuiten kwamen duizenden mensen op de been. Op meerdere plekken werden tegendemonstratiesgehouden.

Demonstranten in het Rengerspark in Leeuwarden. (beeld anp / Vincent Jannink)

Leeuwarden

Bij de antiracismedemonstratie in Leeuwarden werd het zo druk, dat de gemeente opriep niet meer te komen. Bij het Rengerspark konden zo’n tweeduizend mensen samenkomen met behoud van anderhalve meter afstand. Aan het begin van de avond waren er bijna 2500 mensen. De gemeente besloot daarop het terrein af te sluiten.

In Leeuwarden werd ook een tegendemonstratie gehouden, met de boodschap All Lives Matter. De tegendemonstranten werden door de politie scherp in de gaten gehouden, schrijft de Leeuwarder Courant. Onder hen was Pegida-leider Edwin

Wagensveld. Een man verkleed als Zwarte Piet mocht het veld niet op.

Burgemeester Sybrand Buma had daarvoor een noodbevel toegepast, vertelde hij Omrop Fryslân. Enkele tientallen mensen uit de harde kern van v..

