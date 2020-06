Van Thuisbezorgd.nl naar mondiale reus

Nu is het bedrijf de op een na grootste maaltijdbezorger ter wereld.

Hoe groot is het bedrijf van Jitse Groen nu?

Just Eat Takeaway heeft wereldwijd zeventig miljoen klanten. Alleen het Chinese bedrijf Meituan is nog groter. In de VS heeft enkel Doordash een groter marktaandeel. Dat terwijl Jitse Groen Takeaway nog maar twintig jaar geleden oprichtte, als student in Enschede. Toen was de naam Thuisbezorgd.nl. Nadat hij een bijna-monopolie in Nederland had bereikt, ging hij branchegenoten in andere landen overnemen. Na een heftige strijd met Delivery Hero werd hij marktleider in Duitsland. In 2016 ging hij met het bedrijf naar de beurs, waardoor hij vrijuit aandelen kon plaatsen. Die mogelijkheid benutte hij voor de overname van Just Eat, waardoor het bedrijf marktleider in al meer dan vij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .