Minder processierupsen dan vorig jaar

In ongeveer 30 procent van de eiken in Nederland zitten processierupsen en dat is beduidend lager dan vorig jaar. Toen werd een percentage van 55 procent gemeten.

Wageningen

Dat meldt het Kenniscentrum Eikenprocessierups op de website Nature Today. De afname van het aantal rupsen is te danken aan preventieve bestrijding. Van de bomen die preventief zijn bespoten is zo’n 13 procent besmet met de rupsen. De nesten op die bomen zijn beduidend kleiner dan op onbespoten bomen. Dat er op sommige plaatsen toch veel rupsen zijn waargenomen, ook op bomen die preventief zijn bespoten, komt doordat dit jaar veel rupsen uit grondnesten komen. Dat zijn rupsen die hun cyclus vorig jaar niet konden afmaken en een holletje in de grond zochten om in een soort pauzetoestand te gaan. Nu komen ze tevoorschijn en kruipen ze de boom in.

De nesten van deze grondrupsen zitten laag in de bomen, waardoor ze voor veel overlast kunnen zorgen. Ze zit..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .