'Centrale sturing in de zorg moet blijven'

Den Haag

Het Nederlandse zorgstelsel moet ook na de coronacrisis centraal gestuurd worden en de ieder-voor-zichmentaliteit moet overboord. Dat zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in een interview met het AD. De crisis bewijst volgens hem dat verregaande samenwerking nodig blijft tussen ziekenhuizen, verpleegzorg en huisartsen. Volgens de minister was de Nederlandse zorg niet opgewassen tegen de epidemie. 'Bij het testen ontbrak overzicht, bij de beschermingsmiddelen, bij de ic-capaciteit. Je wil die regie hebben. Hoe we dat precies gaan doen, moeten we nog uitwerken.' <