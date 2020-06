Little Britain krijgt een disclaimer

Hilversum

Het Britse satirische programma

Little Britain wordt bij NPO Start voorzien van een disclaimer waarin wordt gewaarschuwd voor de mogelijk aanstootgevende content. De

komedieserie kwam deze week in het Verenigd Koninkrijk onder vuur te liggen omdat er blackface-sketches in voorkomen. 'Little Britain is gemaakt in 2003 als product van

zijn tijd. De serie bevat satirische sketches die drijven op vooroordelen en stereotyperingen met betrekking tot ras en seksuele geaardheid op een manier die mogelijk niet meer past in de wereld van vandaag', luidt de disclaimer bij het

programma. <