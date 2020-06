'Verboden' Fawlty Towers weer te zien

Londen

De aflevering The Germans van Fawlty Towers, die deze week uit de roulatie werd gehaald vanwege racistisch taalgebruik, is binnenkort weer te zien, meldt de BBC. UKTV, de streamingdienst van de Britse omroep, zegt in een verklaring dat het oude afleveringen van komische series van 'extra context en waarschuwingen' gaat voorzien. Dat gebeurt ook bij de gewraakte aflevering van Fawlty Towers. De aflevering werd verwijderd vanwege een scène met een racistische belediging. Dat kwam de streamingdienst op veel kritiek te staan. De aflevering is wereldwijd bekend vanwege de oneliner 'Don't mention the war'. <