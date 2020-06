‘Kinderen moeten verliefd worden op een sport. We moeten het niet presenteren als levertraan’

Groningen

Uit het onderzoek Zo sport Nederland van NOC*NSF bleek dat het aantal kinderen tussen de zes en twaalf dat wekelijks sport in maart dit jaar afnam van 1,3 miljoen tot 800.000. Dat is een daling van 35 procent. Bij de 13- tot 18-jarige ging het om een daling van 13 procent.

Vanwege de coronacrisis is sporten alleen mogelijk in de open lucht. Gedrags- en sportwetenschapper Remo Mombarg maakt zich zorgen om de groep die voor sport afhankelijk is van school, thuis niet gemotiveerd wordt, geen middelen heeft om te bewegen of motorisch achterblijft bij hun leeftijdsgenoten. Die laatste groep wordt niet gevraagd buiten te komen voetballen. ‘Ze worden alleen gevraagd als ze een nieuwe gadget hebben of als er een doelpaal ontbreekt. Er ontstaat een steeds groter gat tussen de motorisch v..

