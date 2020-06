Medische behandelingen voor huisdieren: ‘Oorschelp amputeren kan, snuit deels wegnemen stap te ver’

Maar de premie en het eigen risico wegen zwaar voor mensen met weinig inkomsten.

Amsterdam - Den Helder

Dierenartsen en verzekeraars vinden dat te weinig baasjes hun hond of kat hebben verzekerd voor medische kosten. Volgens Marélie Sweep, marketingmanager bij de in dieren gespecialiseerde verzekeraar Petplan is niet meer dan vier à vijf procent van de honden en katten verzekerd voor ziektekosten, tegen dertig procent in Groot-Brittannië.

Zij noemt chemotherapie voor honden met bepaalde vormen van kanker. ‘Dat heeft een goede kans van slagen en werkt soms vrij snel. Ik heb mijn eigen hond eens zo’n behandeling gegeven en die heeft nog vijf jaar geleefd.’ Behandelingen die belastend zijn voor een dier, doet ze niet. ‘Ook als een dier nare bijwerkingen ondervindt of te oud is, moet je het ni..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .